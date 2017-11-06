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У Подільську на Одещині декомунізували пам'ятник Котовському

Пам'ятник прибрали вночі
У Подільську (колишньому Котовську) Одеської обл. демонтували пам'ятник командиру червоноармійських загонів, учаснику "червоного терору" Григорію Котовському.
У Подільську на Одещині декомунізували пам Фото: Думская

"Кажуть, така вказівка надійшла від керівництва, оскільки в найближчі дні в Подільськ приїде новий голова Одеської обласної державної адміністрації Степанов. Може виникнути питання про невиконання "Закону про декомунізацію", - сказало джерело виданню УНІАН.

Як повідомили місцеві ЗМІ, пам'ятник, який стояв біля залізничного вокзалу, прибрали в ніч з 9 на 10 червня. Роботи проводилися з опівночі до четвертої ранку.

Таким чином влада Подільська з великим запізненням виконала вимоги декомунізаційного законодавства.

Нагадаємо, в Україні протягом минулого року, в рамках виконання закону про декомунізацію, перейменували 51493 тисяч вулиць і знесли 1320 пам'ятників Леніну.

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11 06 2017 17:53
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