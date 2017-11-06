CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Подільську (колишньому Котовську) Одеської обл. демонтували пам'ятник командиру червоноармійських загонів, учаснику "червоного терору" Григорію Котовському.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Подільську на Одещині декомунізували пам'ятник Котовському
Пам'ятник прибрали вночі
Фото: Думская
"Кажуть, така вказівка надійшла від керівництва, оскільки в найближчі дні в Подільськ приїде новий голова Одеської обласної державної адміністрації Степанов. Може виникнути питання про невиконання "Закону про декомунізацію", - сказало джерело виданню УНІАН.
Як повідомили місцеві ЗМІ, пам'ятник, який стояв біля залізничного вокзалу, прибрали в ніч з 9 на 10 червня. Роботи проводилися з опівночі до четвертої ранку.
Таким чином влада Подільська з великим запізненням виконала вимоги декомунізаційного законодавства.
Нагадаємо, в Україні протягом минулого року, в рамках виконання закону про декомунізацію, перейменували 51493 тисяч вулиць і знесли 1320 пам'ятників Леніну.
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11 06 2017 17:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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