У Подільську на Одещині декомунізували пам'ятник Котовському

У Подільську (колишньому Котовську) Одеської обл. демонтували пам'ятник командиру червоноармійських загонів, учаснику "червоного терору" Григорію Котовському.

"Кажуть, така вказівка надійшла від керівництва, оскільки в найближчі дні в Подільськ приїде новий голова Одеської обласної державної адміністрації Степанов. Може виникнути питання про невиконання "Закону про декомунізацію", - сказало джерело виданню УНІАН.

Як повідомили місцеві ЗМІ, пам'ятник, який стояв біля залізничного вокзалу, прибрали в ніч з 9 на 10 червня. Роботи проводилися з опівночі до четвертої ранку.

Таким чином влада Подільська з великим запізненням виконала вимоги декомунізаційного законодавства.

Нагадаємо, в Україні протягом минулого року, в рамках виконання закону про декомунізацію, перейменували 51493 тисяч вулиць і знесли 1320 пам'ятників Леніну.