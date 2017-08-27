В Одесі патрульний збив пішохода
ДТП сталася у Суворовському районі міста, повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, пише УНІАН.
"На проспекті Добровольського сталася дорожня аварія за участю службового автомобіля патрульної поліції", - повідомили у прес-службі.
За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля Toyota Prius скоїв наїзд на пішохода, який перебігав проїжджу частину в невстановленому місці.
В результаті події 55-річний чоловік дістав травми. Його доставили до лікарні.
Наразі причини та обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, на початку серпня у Новомосковську Дніпропетровської області працівник поліції, керуючи власним автомобілем, наїхав на пішохода, який від травм загинув.
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