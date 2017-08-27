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В Одесі патрульний збив пішохода

Постраждалий перебігав проїжджу частину в невстановленому місці
У суботу, 26 серпня, в Одесі автомобіль патрульної поліції збив пішохода.
В Одесі патрульний збив пішохода Фото: з вільних джерел

ДТП сталася у Суворовському районі міста, повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, пише УНІАН.

"На проспекті Добровольського сталася дорожня аварія за участю службового автомобіля патрульної поліції", - повідомили у прес-службі.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля Toyota Prius скоїв наїзд на пішохода, який перебігав проїжджу частину в невстановленому місці.

В результаті події 55-річний чоловік дістав травми. Його доставили до лікарні.

Наразі причини та обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, на початку серпня у Новомосковську Дніпропетровської області працівник поліції, керуючи власним автомобілем, наїхав на пішохода, який від травм загинув.

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27 08 2017 16:41
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