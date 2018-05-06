Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі поранили ножем лідера місцевого "Автомайдану", - ОНОВЛЕНО

Невідомі почали бити його в голову, повалили на асфальт, а потім поранили ножем
У місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на лідера місцевого осередку організації "Автомайдан" Віталія Устименка.
В Одесі поранили ножем лідера місцевого "Автомайдану", - ОНОВЛЕНО Фото: google.com

Про це сам Устименко повідомив під час live-відео у Facebook, яке виклав Олег Шпак.

"Тільки що на мене двоє напали. Ми з другом вийшли з редакції "Суспільного телебачення", відійшли буквально 10 метрів, і на мене напали. Намагались потрапити ножем у нирки, я так зрозумів, але пробили мені стегно, сідницю. Напали ззаду", - сказав постраждалий.   

Фото: скрін

Устименко розповів, що невідомі почали бити його в голову, повалили на асфальт, а потім поранили ножем. 

Фото: скрін

Він додав, що нападників не знає, але зможе опізнати.

"Спортсмени якісь. Слов’янської зовнішності", - сказав Устименко. 

У активіста сильна кровотеча з сідниці. Також закривавлене обличчя. На місце викликали поліцію.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що напад на Устименка можуть розслідувати як замах на вбивство.

"Щодо нападу на Устименка вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст.15 (замах на злочин) та ч.2 ст.115 (умисне вбивство) ККУ", - сказав він.

Тракало також додав, що постраждалий наразі перебуває у лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, в Одеській області 13 поліцейських постраждали після того, як спробували евакуювати виборчу дільницю через повідомлення про замінування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 06 2018 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.