В Одесі поранили ножем лідера місцевого "Автомайдану", - ОНОВЛЕНО

Невідомі почали бити його в голову, повалили на асфальт, а потім поранили ножем

У місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на лідера місцевого осередку організації "Автомайдан" Віталія Устименка.

Про це сам Устименко повідомив під час live-відео у Facebook, яке виклав Олег Шпак.

"Тільки що на мене двоє напали. Ми з другом вийшли з редакції "Суспільного телебачення", відійшли буквально 10 метрів, і на мене напали. Намагались потрапити ножем у нирки, я так зрозумів, але пробили мені стегно, сідницю. Напали ззаду", - сказав постраждалий.

Фото: скрін

Устименко розповів, що невідомі почали бити його в голову, повалили на асфальт, а потім поранили ножем. Фото: скрін Він додав, що нападників не знає, але зможе опізнати. "Спортсмени якісь. Слов’янської зовнішності", - сказав Устименко. У активіста сильна кровотеча з сідниці. Також закривавлене обличчя. На місце викликали поліцію. Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що напад на Устименка можуть розслідувати як замах на вбивство. "Щодо нападу на Устименка вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст.15 (замах на злочин) та ч.2 ст.115 (умисне вбивство) ККУ", - сказав він. Тракало також додав, що постраждалий наразі перебуває у лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, в Одеській області 13 поліцейських постраждали після того, як спробували евакуювати виборчу дільницю через повідомлення про замінування.