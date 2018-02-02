В Одесі противники вакцинацій вивели дітей на протест, - ФОТО

МОЗ закликало владу Одеси "не порушувати закони України і продовжувати стояти на захисті здоров'я та безпеки маленьких одеситів"

Півтори сотні батьків з дітьми в Одесі вийшли з протестом під мерію. Вони бастували проти недопуску дітей на заняття у школи і садочки через відсутність вакцинації від кору (вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи).

Про це пише місцеве видання 048.ua.

За словами учасників акції, не пускаючи дітей на заняття, місцева влада порушує базовий конституційний принцип про гарантію освіти.

"У мене троє дітей і всі не отримали жодного щеплення. Я не хочу ні з ким сперечатися і щось доводити, але це моя позиція. Зараз я вимушений не працювати, а сидіти вдома з дітьми. Мої діти не хворіють. Наші вчителі розводять руками. Освіта по інтернету? Ви серйозно? Тоді навіщо школи? Так дешевше! Розумієте, це абсурд!", – прокоментував учасник акції Георгій.



Фото: 048.ua

На акцію в Одесі відреагували у Міністерстві охорони здоров'я.

МОЗ закликало владу Одеси "не порушувати закони України і продовжувати стояти на захисті здоров'я та безпеки маленьких одеситів".

"Наслідком відсутності щеплення дитини на кір або відмови від його проведення без медичних показань є обов’язок батьків (опікунів) забезпечити отримання дитиною повної загальної середньої освіти в сімейній (домашній) формі", – повідомляє МОЗ, посилаючись на новий закон "Про освіту".

Згідно з ним домашня освіта є тотожною до шкільної, а відповідальність за рівень освіти дітей у такій формі навчання несуть батьки.

"Просимо батьків бути уважними, адже ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків, в тому числі – відмова від забезпечення дитини обов'язковою повною загальною середньою освітою у встановлених законодавством формах, є підставою для покладання на них відповідальності, встановленої законом (Сімейний кодекс ст.155 ч.4)", - додали у відомстві.

Окрім закону "Про освіту", МОЗ цитує ряд інших статей українського законодавства. У законі "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст.27 ч.1) щеплення на кір в Україні визначене як обов'язкове. Читайте також: Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів" А закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" статтею 15 ч.2 не дозволяє невакцинованим за календарем щеплень дітям відвідувати дитячі заклади (виховні, навчальні, оздоровчі та інші).

МОЗ наполягає на обов'язкових профілактичних щепленнях та підтримує рішення, які врегульовують питання щодо недопущення до очної форми здобуття освіти або про тимчасовий (постійний) перехід на домашню (сімейну) форму здобуття освіти дітьми, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень.

Зазначимо, минулого місяця в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала Верховну Раду посилити відповідальність за відмову від вакцинації.

Нагадаємо, з 15 січня в одеських школах почали впроваджувати практику відеоуроків для дітей, яких з 22 січня не допускатимуть до шкільних занять через відсутність щеплень від кору.