В Одесі п'яний водій кидався порожніми пляшками в патрульних

Перед цим чоловік пограбував АЗС

В Одесі патрульні затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння пограбував автозаправну станцію.

До правоохоронців звернулися співробітники АЗС на трасі Київ - Одеса. Вони повідомили, що п'яний чоловік виніс із магазину декілька пляшок елітного алкоголю, сигарети і втік на автомобілі Volkswagen, - повідомляє прес-служба патрульної поліції в Facebook.

Патрульні розшукали порушника, але на вимогу зупинитися він не реагував.

"Зате показував патрульним непристойні жести і кидав у них порожні скляні пляшки, чим завдав механічні ушкодження службовому авто. Водій грубо порушував ПДР, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху", - зазначили патрульні.

На 300 км автодороги патрульним вдалося зупинити втікача. У водія інспектори помітили очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження тесту на стан сп'яніння на місці чоловік відмовився.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua