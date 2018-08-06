В Одесі п'яний водій кидався порожніми пляшками в патрульних
До правоохоронців звернулися співробітники АЗС на трасі Київ - Одеса. Вони повідомили, що п'яний чоловік виніс із магазину декілька пляшок елітного алкоголю, сигарети і втік на автомобілі Volkswagen, - повідомляє прес-служба патрульної поліції в Facebook.
Патрульні розшукали порушника, але на вимогу зупинитися він не реагував.
"Зате показував патрульним непристойні жести і кидав у них порожні скляні пляшки, чим завдав механічні ушкодження службовому авто. Водій грубо порушував ПДР, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху", - зазначили патрульні.
На 300 км автодороги патрульним вдалося зупинити втікача. У водія інспектори помітили очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження тесту на стан сп'яніння на місці чоловік відмовився.
На водія склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (керування в стані сп'яніння) та за ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КпАП.
Нагадаємо, патрульні Львова зупинили автомобіль, водій якого, щоб приховати стан алкогольного сп'яніння, вдав німого.
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