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В Одесі студентам канікули продовжили до кінця лютого

Навчальні плани побудовані таким чином, що не вплинуть на кількість лекцій і семінарських занять
В Одесі зимові канікули у вищих навчальних закладах триватимуть до 26 лютого.
В Одесі студентам канікули продовжили до кінця лютого Фото: АР

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представників Одеських вишів.

"Зимові канікули по затвердженому в травні 2017 року графіку навчальних планів почалися 29 грудня і закінчаться 25 лютого. З 26 лютого поновлюються заняття", – зазначили в Одеському національному університеті ім. І. В. Мечникова.

Повідомляється, що навчальні плани побудовані таким чином, що не вплинуть на кількість лекцій і семінарських занять.

Також канікули оголосили в Одеській національній академії харчових технологій, Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського, Одеської юридичної академії та інших.

Наголошується, що практика тривалих зимових канікул була вперше застосована в 2011-2012 навчальному році.

Нагадаємо, у школах Івано-Франківська продовжили зимові канікули через випадки захворювання на кір.

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14 01 2018 11:51
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