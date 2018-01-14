В Одесі студентам канікули продовжили до кінця лютого

Навчальні плани побудовані таким чином, що не вплинуть на кількість лекцій і семінарських занять

В Одесі зимові канікули у вищих навчальних закладах триватимуть до 26 лютого.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представників Одеських вишів.

"Зимові канікули по затвердженому в травні 2017 року графіку навчальних планів почалися 29 грудня і закінчаться 25 лютого. З 26 лютого поновлюються заняття", – зазначили в Одеському національному університеті ім. І. В. Мечникова.

Повідомляється, що навчальні плани побудовані таким чином, що не вплинуть на кількість лекцій і семінарських занять.

Також канікули оголосили в Одеській національній академії харчових технологій, Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського, Одеської юридичної академії та інших.

Наголошується, що практика тривалих зимових канікул була вперше застосована в 2011-2012 навчальному році.

Нагадаємо, у школах Івано-Франківська продовжили зимові канікули через випадки захворювання на кір.