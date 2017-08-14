В Одесі створили комісію по боротьбі з аграрним рейдерством

Одеська обласна державна адміністрація створила комісію, яка буде протидіяти спробам незаконного захоплення врожаю.

Очолив комісію перший заступник глави обласної адміністрації Олександр Терещук, крім нього в комісію увійшли представники правоохоронних органів, територіального управління юстиції та інших органів.

Створення такої структури викликане регулярними випадками відібрання урожаю у фермерів, - повідомила прес-служба Облдержадміністрації

Подібні інциденти зафіксовані в Болградському, Ананьївському, Тарутинському районах області, по ряду фактів розпочаті кримінальні провадження.

"Наша позиція жорстка: той, хто посіяв, той і повинен зібрати урожай. Всі інші бачення повинні розглядатися тільки в судовому порядку", — заявив Терещук.

Також в області створено три мобільні групи, які будуть виїжджати на місця в разі виникнення конфліктів.

Як відомо, в Кіровоградській області поліція затримала кілька десятків ветеранів АТО, в тому числі одного з командирів батальйону "Донбас", які стверджували, що намагалися допомогти місцевому фермеру запобігти рейдерському захопленню його підприємства.