В Одесі створили комісію по боротьбі з аграрним рейдерством
Очолив комісію перший заступник глави обласної адміністрації Олександр Терещук, крім нього в комісію увійшли представники правоохоронних органів, територіального управління юстиції та інших органів.
Створення такої структури викликане регулярними випадками відібрання урожаю у фермерів, - повідомила прес-служба Облдержадміністрації
Подібні інциденти зафіксовані в Болградському, Ананьївському, Тарутинському районах області, по ряду фактів розпочаті кримінальні провадження.
"Наша позиція жорстка: той, хто посіяв, той і повинен зібрати урожай. Всі інші бачення повинні розглядатися тільки в судовому порядку", — заявив Терещук.
Також в області створено три мобільні групи, які будуть виїжджати на місця в разі виникнення конфліктів.
Як відомо, в Кіровоградській області поліція затримала кілька десятків ветеранів АТО, в тому числі одного з командирів батальйону "Донбас", які стверджували, що намагалися допомогти місцевому фермеру запобігти рейдерському захопленню його підприємства.
Пізніше поліція Кіровоградщини запевнила, що не займала жодну зі сторін конфлікту навколо агропідприємства в селі Бережинка, однак визнала, що під час затримання ветеранів АТО застосовувалися спецзасоби.
В поліції заявили, що відповідно до закону правоохоронні функції не мають права здійснювати громадські формування, охоронні фірми та інші особи, які перебували на території сільгосппідприємства безпідставно.
Нагадаємо, що конфлікту передувала спроба рейдерського захоплення підприємствашляхом оформлення фіктивної угоди дарування. Згідно з висновками Київського інституту судової експертизи, підпис фермера було підроблено. У той же час, експертиза обласної прокуратури підтвердила достовірність підпису.
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