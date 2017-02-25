В Одесі виявили понад 50 артснарядів часів Другої світової війни
Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в області, 24 лютого до служби порятунку "101" надійшла інформація, що на будівельних майданчиках, розташованих на вулиці Фонтанська дорога і вулиці Костанді під час проведення земляних робіт виявлено предмети, зовні схожі на вибухонебезпечні, пише УНІАН.
Після прибуття на місце виклику фахівці групи піротехнічних робіт виявили три артснаряди калібру 76 мм часів війни.
Також надійшло повідомлення про те, що боєприпаси знайдено на будівельному майданчику на вулиці Люстдорфська дорога.
"Там піротехніки вилучили 48 артилерійських снарядів калібру 88 мм часів Другої світової війни", – повідомили в ГУ ДСНС.
Наголошується, що всі вибухонебезпечні предмети було знешкоджено шляхом підриву на території заздалегідь визначеного полігону.
Усі три вищезгадані вулиці розташовані поряд, там ведеться будівництво висотних житлових будинків і соціальних об'єктів.
Нагадаємо, 12 лютого тисячі людей евакуйовані у другому за величиною місті Греції Салоніки, щоб дозволити експертам знешкодити бомбу часів Другої світової війни вагою 250 кг.
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