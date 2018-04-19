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В Одеській області двоє чоловіків до смерті побили знайомого і віднесли тіло на цвинтар

Напередодні трагедії приятелі саме прийшли до боржника по гроші
В Одеській області двоє чоловіків до смерті побили свого знайомого, який заборгував їм гроші, і щоб "замести сліди" - віднесли тіло на цвинтар.
В Одеській області двоє чоловіків до смерті побили знайомого і віднесли тіло на цвинтар фото: obozrevatel.com

Про це повідомляють на сайті поліції.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на цвинтарі в смт Лиманське місцеві жителі виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місце події прибули слідчі. Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили двох чоловіків - місцевого жителя й одесита. Як з'ясувалося, убитий заборгував їм гроші.

"Напередодні трагедії приятелі саме прийшли до боржника по гроші. Не отримавши свого, розлючені чоловіки накинулися на жертву і забили до смерті. Щоб "замести сліди" злочинці потягнули тіло на цвинтар, де залишили між могилами", - повідомили в поліції.

Підозрюваних затримано згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження).

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19 04 2018 20:35
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