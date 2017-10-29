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В одеському дитбудинку загинув підліток, рятуючи кошеня з трансформаторної будки

Рятувальникам довелося вимкнути підстанцію від напруги і електромережі
В Одесі вихованець дитячого будинку "Перлинка" загинув від удару струмом у трансформаторній будці.
В одеському дитбудинку загинув підліток, рятуючи кошеня з трансформаторної будки Фото: omr.gov.ua

Тіло підлітка 2001 року народження без ознак життя виявили приблизно о 18:30 в трансформарторній підстанції на території дитячого будинку.

"Щоб дістатися до нього, рятувальникам довелося вимкнути підстанцію від напруги і електромережі. На жаль, як виявилося, хлопець загинув від ураження електричним струмом високої напруги", - повідомив у Facebook радник начальника одеської поліції Руслан Форостяк.

Пізніше Форостяк написав, що хлопець потрапив в підстанцію безперешкодно, тому що вона була відкрита, він намагався врятувати кошеня, яке туди залізло і жалібно нявчало.

"Трансформаторна підстанція і охоронна зона по периметру трьох метрів належить Південній РЕМ, це структурний підрозділ ПАТ "Обленерго", під час невідкладних слідчих дій вилучено всю технічну і виробничу документацію, з якої встановлено посадових осібі, які відповідальні за технічний стан, безпеку та експлуатацію цього об'єкта" , - повідомив він.

Нагадаємо, пожежа в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі 15 вересня сталася пожежа в дитячому таборі "Вікторія. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів ущент. У результаті пожежі загинули троє дівчаток. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

 

 

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29 10 2017 13:58
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