В ООН нагадали Росії про повагу до прав людини у зв'язку з виборами в анексованому Криму

Позиція ООН щодо Криму залишається послідовною і не буде змінюватися

Офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик під час прес-брифінгу прокоментував проведення Росією незаконних виборів на території окупованого Криму.

"Що стосується ситуації в Криму, Генеральна Асамблея неодноразово висловлювалася, зокрема, в контексті резолюції 68/262 "Про територіальну цілісність України" та резолюції 71/205 "Положення про права людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі", - сказав Дюжаррик, повідомляє Постійне представництво України при ООН у Twitter.

Він також підкреслив, що позиція ООН щодо Криму залишається послідовною і не буде змінюватися.

Також в Європейському Союзі заявляють, що ЄС не визнає незаконну анексію Росією Криму, а тому не визнає і проведених там виборів російського президента.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.

Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС не визнає вибори президента в окупованому Криму. Із відповідними заявами цими вихідними та в понеділок виступили чимало країн ЄС.

Відзначимо, що народні депутати Максим Бурбак і Георгій Логвинський внесли до Верховної Ради проект постанови про невизнання виборів президента Росії.