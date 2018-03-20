В ООН нагадали Росії про повагу до прав людини у зв'язку з виборами в анексованому Криму
"Що стосується ситуації в Криму, Генеральна Асамблея неодноразово висловлювалася, зокрема, в контексті резолюції 68/262 "Про територіальну цілісність України" та резолюції 71/205 "Положення про права людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі", - сказав Дюжаррик, повідомляє Постійне представництво України при ООН у Twitter.
Він також підкреслив, що позиція ООН щодо Криму залишається послідовною і не буде змінюватися.
Також в Європейському Союзі заявляють, що ЄС не визнає незаконну анексію Росією Криму, а тому не визнає і проведених там виборів російського президента.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.
Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.
Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС не визнає вибори президента в окупованому Криму. Із відповідними заявами цими вихідними та в понеділок виступили чимало країн ЄС.
Відзначимо, що народні депутати Максим Бурбак і Георгій Логвинський внесли до Верховної Ради проект постанови про невизнання виборів президента Росії.
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