ЄС не визнає російські вибори в анексованому Криму

Згідно з попередніми висновками, вибори були такими, що проводилися в надмірно контрольованому правовому та політичному середовищі

В Європейському Союзі заявляють, що ЄС не визнає незаконну анексію Росією Криму, а тому не визнає і проведених там виборів російського президента.

Про це йдеться в заяві речника ЄС, яка була розповсюджена сьогодні в Брюсселі, передає УНІАН.

"ЄС не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією, і тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Спостерігачі ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини) не вели жодної діяльності на цих незаконно приєднаних територіях, участь дипломатів держав-членів ЄС у спостережній діяльності в рамках місії ОБСЄ/БДІПЛ також обмежувалася визнаною територією Російської Федерації. ЄС залишається незмінним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться в заяві.

В ЄС також зазначили, що, згідно з попередніми висновками міжнародно визнаної місії спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ, вибори були такими, що проводилися в надмірно контрольованому правовому та політичному середовищі.

Місія ОБСЄ/БДІПЛ також зафіксувала обмеження свободи зборів та висловлювань, а також реєстрацію кандидатів, яка спричинила відсутність справжньої конкуренції. У цілому, спостережна місія ОБСЄ/БДІПЛ визнала, що вибори були проведені ефективно та організовано, незважаючи на недоліки, пов'язані з секретністю голосування та прозорістю підрахунку голосів.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.

Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС не визнає вибори президента в окупованому Криму. Із відповідними заявами цими вихідними та в понеділок виступили чимало країн ЄС.

За результатами підрахунків станом на 23:01 за київським часом у Криму за Путіна віддали свої голоси 92,41% виборців.

Відзначимо, що народні депутати Максим Бурбак і Георгій Логвинський внесли до Верховної Ради проект постанови про невизнання виборів президента Росії.