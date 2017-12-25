В ОРЛО українця засудили до 12 років - "за шпигунство"

Бойовики ОРЛО "засудили" громадянина України до 12 років позбавлення волі, звинувативши його у шпигунстві.

Українця звинувачують у "скоєнні злочину проти основ конституційного ладу і безпеки держави ("ЛНР")" та засудили без конфіскації майна, - повідомляють "Новости Донбасса", рішення "військового суду ЛНР" оприлюднила "генпрокуратура" бойовиків.

"Співробітниками "управління з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері генеральної прокуратури "ЛНР"", підтримується "державне" обвинувачення у "військовому суді", у справах про злочини, скоєні військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.

"Верховний суд" бойовиків визнав українця "винним" у тому, що він нібито "збирав і передавав відомості за завданням іноземної розвідки". Ці дані нібито повинні були використовуватися для "підриву безпеки "ЛНР"".

Також наголошується на тому, що вирок "суду" терористів вже "набув чинності".