В ОРЛО українця засудили до 12 років - "за шпигунство"
Українця звинувачують у "скоєнні злочину проти основ конституційного ладу і безпеки держави ("ЛНР")" та засудили без конфіскації майна, - повідомляють "Новости Донбасса", рішення "військового суду ЛНР" оприлюднила "генпрокуратура" бойовиків.
"Співробітниками "управління з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері генеральної прокуратури "ЛНР"", підтримується "державне" обвинувачення у "військовому суді", у справах про злочини, скоєні військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.
"Верховний суд" бойовиків визнав українця "винним" у тому, що він нібито "збирав і передавав відомості за завданням іноземної розвідки". Ці дані нібито повинні були використовуватися для "підриву безпеки "ЛНР"".
Також наголошується на тому, що вирок "суду" терористів вже "набув чинності".
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