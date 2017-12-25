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В ОРЛО українця засудили до 12 років - "за шпигунство"

Українцю висунули найпопулярніше у терористичних угрупованнях Донбасу "обвинувачення"
Бойовики ОРЛО "засудили" громадянина України до 12 років позбавлення волі, звинувативши його у шпигунстві.
В ОРЛО українця засудили до 12 років - "за шпигунство" Фото: Getty Images

Українця звинувачують у "скоєнні злочину проти основ конституційного ладу і безпеки держави ("ЛНР")" та засудили без конфіскації майна, -  повідомляють "Новости Донбасса", рішення "військового суду ЛНР" оприлюднила "генпрокуратура" бойовиків.

"Співробітниками "управління з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері генеральної прокуратури "ЛНР"", підтримується "державне" обвинувачення у "військовому суді", у справах про злочини, скоєні військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.

"Верховний суд" бойовиків визнав українця "винним" у тому, що він нібито "збирав і передавав відомості за завданням іноземної розвідки". Ці дані нібито повинні були використовуватися для "підриву безпеки "ЛНР"".

Також наголошується на тому, що вирок "суду" терористів вже "набув чинності".

Нагадаємо, Корецький районний суд Рівненської області засудив до 14 років позбавлення волі агента російської розвідки, затриманого в Рівному в жовтні 2016 року.
 
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25 12 2017 16:24
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