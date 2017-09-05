В ОУН показали, на що перетворився київський офіс організації після сутичок з поліцією 9 травня, – ФОТО

На фото видно, що розбито вікна і пошкоджено меблі

В ОУН показали фото розгромленого офісу в Києві після сутичок 9 травня.

Фото оприлюднені у Facebook Добровольчого руху ОУН.

"Все всередині перевернуто, меблі і скло побиті. На підлозі плями від крові... Наші активісти все ще в райвідділі. За останньою інформацією намагаються силою брати аналізи ДНК", – йдеться в повідомленні.



Фото: facebook.com/ruh.oun



Фото: facebook.com/ruh.oun



Фото: facebook.com/ruh.oun



Фото: facebook.com/ruh.oun



Фото: facebook.com/ruh.oun



Фото: facebook.com/ruh.oun

Нагадаємо, в Києві вранці 9 травня на вулиці Мазепи, 6, у Печерському районі (неподалік від станції метро "Арсенальна") біля штабу організації українських націоналістів ОУН Коханівського було багато поліції, вона штурмом увійшла в будівлю.

Спочатку співробітники поліції оточили будівлю, а потім в їхній бік полетіли фаєри.

Пізніше активісти з офісу ОУН Коханівського кидали яйця в правоохоронців, учасників акції "Безсмертний полк" та журналістів.

В офісі ОУН поліція затримала 24 людини.

Згодом стало відомо, що представники ОУН пікетують Печерський відділок поліції, в якому знаходяться 15 затриманих під час сутичок під офісом ОУН. У поліції повідомляють, що під відділенням – 50 осіб мітингувальників.