Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В ОУН показали, на що перетворився київський офіс організації після сутичок з поліцією 9 травня, – ФОТО

На фото видно, що розбито вікна і пошкоджено меблі
В ОУН показали фото розгромленого офісу в Києві після сутичок 9 травня.
В ОУН показали, на що перетворився київський офіс організації після сутичок з поліцією 9 травня, – ФОТО Фото: facebook.com/ruh.oun

Фото оприлюднені у Facebook Добровольчого руху ОУН.

"Все всередині перевернуто, меблі і скло побиті. На підлозі плями від крові... Наші активісти все ще в райвідділі. За останньою інформацією намагаються силою брати аналізи ДНК", – йдеться в повідомленні.


Фото: facebook.com/ruh.oun


Фото: facebook.com/ruh.oun


Фото: facebook.com/ruh.oun


Фото: facebook.com/ruh.oun


Фото: facebook.com/ruh.oun


Фото: facebook.com/ruh.oun

Нагадаємо, в Києві вранці 9 травня на вулиці Мазепи, 6, у Печерському районі (неподалік від станції метро "Арсенальна") біля штабу організації українських націоналістів ОУН Коханівського було багато поліції, вона штурмом увійшла в будівлю.

Спочатку співробітники поліції оточили будівлю, а потім в їхній бік полетіли фаєри.

Пізніше активісти з офісу ОУН Коханівського кидали яйця в правоохоронців, учасників акції "Безсмертний полк" та журналістів.

В офісі ОУН поліція затримала 24 людини.

Згодом стало відомо, що представники ОУН пікетують Печерський відділок поліції, в якому знаходяться 15 затриманих під час сутичок під офісом ОУН. У поліції повідомляють, що під відділенням – 50 осіб мітингувальників.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 05 2017 19:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.