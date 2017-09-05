В ОУН показали, на що перетворився київський офіс організації після сутичок з поліцією 9 травня, – ФОТО
Фото оприлюднені у Facebook Добровольчого руху ОУН.
"Все всередині перевернуто, меблі і скло побиті. На підлозі плями від крові... Наші активісти все ще в райвідділі. За останньою інформацією намагаються силою брати аналізи ДНК", – йдеться в повідомленні.
Фото: facebook.com/ruh.oun
Фото: facebook.com/ruh.oun
Фото: facebook.com/ruh.oun
Фото: facebook.com/ruh.oun
Фото: facebook.com/ruh.oun
Фото: facebook.com/ruh.oun
Нагадаємо, в Києві вранці 9 травня на вулиці Мазепи, 6, у Печерському районі (неподалік від станції метро "Арсенальна") біля штабу організації українських націоналістів ОУН Коханівського було багато поліції, вона штурмом увійшла в будівлю.
Спочатку співробітники поліції оточили будівлю, а потім в їхній бік полетіли фаєри.
Пізніше активісти з офісу ОУН Коханівського кидали яйця в правоохоронців, учасників акції "Безсмертний полк" та журналістів.
В офісі ОУН поліція затримала 24 людини.
Згодом стало відомо, що представники ОУН пікетують Печерський відділок поліції, в якому знаходяться 15 затриманих під час сутичок під офісом ОУН. У поліції повідомляють, що під відділенням – 50 осіб мітингувальників.
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