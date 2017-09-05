У Києві учасники батальйону "ОУН" пікетують Печерський відділок поліції.

"За інформацією бійців батальйону "ОУН", саме у цьому відділку тримають 15 затриманих, проте зв’язку з ними остаточно немає. Ті працівники поліції, які охороняють вхід до будівлі, коментарів не дають. Також ми спостерігали, як "швидка" забрала одного із затриманих з позивним "Лютий", його ім’я Сергій Слюсаренко. У нього, вочевидь, була травма голови, але за яких обставин він зазнав такої травми, він не коментував, коли сідав до карети "швидкої". Щодо стану інших затриманих також є інформація від батальйону "ОУН", які зараз пікетують відділок поліції. Вони кажуть, що у кількох затриманих також є травми голови. Щохвилини активістів більшає, більшає і працівників правоохоронних органів", - повідомляє кореспондент "112 Україна".

Загалом, передає кореспондент, наразі ситуація біля Печерського відділку поліції спокійна, сутичок не було.

Нагадаємо, з офісу ОУН в Києві у правоохоронців, учасників акції "Безсмертний полк" і журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою і димові шашки. При цьому додають, що коли колона учасників акції вирушила до парку Вічної слави, з офісу ОУН почали кидати по них кульки з фарбою і димові шашки, а також картоплю і палиці.

Повідомляється, що постраждав співробітник поліції. Крім цього, у Києві правоохоронці затримали двох осіб, які намагалися розгорнути банер з георгіївськими стрічками під час масових заходів у центрі міста.

Згодом голова Національної поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що в офісі ОУН поліція затримала 24 особи.