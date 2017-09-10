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В ПАРЄ відбудуться термінові дебати через український закон про освіту

Тема обговорення - "Серйозна перешкода для викладання рідних мов національних меншин"
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 12 жовтня проведуть термінові дебати щодо мовних норм українського закону "Про освіту".
В ПАРЄ відбудуться термінові дебати через український закон про освіту Фото: assembly.coe.int

Дебати названі "Новий український закон про освіту: серйозна перешкода для викладання рідних мов національних меншин", йдеться в порядку денному сесійного тижня.

Доповідач поки невідомий. Засідання заплановано на 10:00 за місцевим часом.

Виступити на дебатах вже записалися шестеро представників Румунії, по одному від Франції та Угорщини і чотири члени української делегації (Володимир Ар'єв, Борислав Береза, Владислав Голуб та Ірина Геращенко)

Запит на проведення термінових дебатів по закону "Про освіту" ініціював глава румунської делегації Тітус Корлецян. Запит підтримали понад 20 парламентаріїв з Румунії, Угорщини, Болгарії, Молдови, Італії, Німеччини, Швейцарії, Великобританії.

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Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою

Офіційні органи країн, які мають велику діаспору в Україні (Угорщина, Румунія, Молдова, Греція), висловили протест через цієї норми.

Найбільш жорстку і принципову позицію зайняв офіційний Відень. Угорщина навіть пригрозила блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.

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09 10 2017 12:19
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