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В приміщенні Міненерго шахтарі оголосили голодування, - ФОТО

Гірники наполягають на погашенні усієї заборгованості із заробітної плати
Працівники трьох шахт ДП "Селидіввугілля" оголосили голодування в приміщенні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
В приміщенні Міненерго шахтарі оголосили голодування, - ФОТО Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Працівники трьох шахт державного підприємства "Селидіввугілля", а також голови тамтешніх первинних профспілкових організацій разом із очільником місцевої організації НПГУ міст Селидового та Новогродівки Віктором Трифоновим щойно у приміщенні Міністерства енергетики та вугільної промисловості оголосили безстрокове голодування", - написав він у своєму Facebook.


Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo


Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo

Гірники наполягають на погашенні усієї заборгованості із заробітної плати. З огляду на інфляційні процеси вони також закликають підвищити тарифні ставки. А ще вимагають "повернути вкрадені запаси" та виділити кошти на технічне переоснащення і забезпечення матеріалами ДП "Селидіввугілля". У разі невиконання вимог вони "залишають за собою право на страйк і голодний бунт у рамках законодавства України".

Нагадаємо, гірники чотирьох шахт ДП "Селидіввугілля" з 14 лютого почали акцію протесту, вимагаючи  виплатити заборговану заробітну плату. Уряд 16 лютого направив 365 млн грн бюджетних коштів  на погашення заборгованості із зарплати гірникам державних шахт України. Так, на Донецьку область надійшло 172 млн грн, безпосередньо ДП "Селидіввугілля" отримало 90,8 млн грн бюджетних коштів. Але залишається заборгованість 504 млн грн. 

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21 02 2018 19:54
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