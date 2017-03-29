В Росії погодили заборону на грошові перекази в Україну

Банк Росії буде розміщувати на своєму сайті інформацію про запровадження іноземними державами заборон щодо платіжних систем, зареєстрованих ЦБ

Рада Федерації на засіданні у середу схвалила закон, який обмежує грошові перекази з РФ в інші держави за допомогою іноземних платіжних систем.

Згідно з документом, у разі запровадження іноземною державою заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані ЦБ РФ, транскордонний переказ з Росії на територію такої держави може бути здійснено тільки за допомогою оператора, який контролюється російськими юридичними особами. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ці правила будуть поширюватися на перекази без відкриття банківського рахунку.

Банк Росії буде розміщувати на своєму сайті інформацію про запровадження іноземними державами заборон щодо платіжних систем, зареєстрованих ЦБ.

Закон ухвалений під назвою "Про внесення зміни в закон Про національну платіжній системі". Він вступить в силу після закінчення 30 днів після дня його офіційного опублікування. До того норми закону будуть діяти у відношенні вже запроваджених іноземними державами заборон щодо зареєстрованих у РФ платіжних систем.

Нагадаємо, 17 березня Держдума прийняла в другому читанні законопроект, яким пропонує заборонити грошові перекази з РФ в Україну за допомогою іноземних платіжних систем.

Це відповідь на заборону діяльності російських платіжних систем в Україні, введений у жовтні 2016 року.