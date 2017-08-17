В Саудівській Аравії помер принц Це вже третій принц із родини Аль Сауд, який помер у поточному році

Представник правлячої сім'ї Саудівської Аравії принц Бандар бен Фах бен Саад бен Абдель Рахман Аль Сауд помер 16 серпня.

Фото: AP Photo / Kamran Jebreil

Похорони принца пройдуть у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 17 серпня, повідомляє агентство SPA з посиланням на заяву королівського суду. Зазначимо, це вже третій принц із родини Аль Сауд, який помер у поточному році. 8 серпня помер принц Салман бен Саад бен Абдаллах бен Туркі Аль-Сауд. Зазначається, що причиною смерті став серцевий напад.

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