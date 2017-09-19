В Севастополі російські силовики провели рейд у будинках сімей українських військових
Про це повідомляє ресурс "Крим.Реалії" з посиланням на дружин українських офіцерів, які не зрадили присязі й наразі проходять службу на материковій частині України.
За їхніми словами, напередодні, близько 19:00 двоє працівників російської поліції та ще двоє осіб у цивільному обійшли всі квартири будинку №17 у провулку Новікова в Балаклаві й провели бесіди з мешканцями.
Зокрема, силовики запитували в людей, чи знають ті, що проживають у службовому житлі, цікавилися, скільки людей мешкають у квартирі й де зараз перебуває голова сімейства.
"Поліцейські показали службові посвідчення, але про причини перевірки не повідомляли. У мешканців вимагали паспорти та перевіряли реєстрацію. Також поліцейські детально розпитували про сусідів: хто проживає, хто виїхав і де зараз перебуває", – йдеться в повідомленні.
При цьому, за інформацією видання, працівники в цивільному в бесідах участі не брали й не представлялися.
За словами мешканців, раніше вже була спроба виселити одну із сімей зі службової квартири, але право на житло вдалося відстояти в суді.
Вищевказаний 40-квартирний будинок був збудований для ВМС України й зданий в експлуатацію наприкінці 2003 року. В ньому в службових квартирах проживають сім'ї українських військовослужбовців та сім'ї військових пенсіонерів. Будинок перебував на балансі ВМС України. Частина квартир була приватизована до 2014 року. Після окупації Криму Росією будинок передали Міністерству оборони Росії.
Нагадаємо, в анексованому Росією Криму, в селі Крестьянівка Первомайського району 16 вересня поліція заборонила проводити спортивний захід - кримськотатарський футбольний турнір "Алтин тамг'а".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа