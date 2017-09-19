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В Севастополі російські силовики провели рейд у будинках сімей українських військових

Силовики запитували в людей, чи знають ті, що проживають у службовому житлі, цікавилися, скільки людей мешкають у квартирі й де зараз перебуває голова сімейства
В окупованому Севастополі російські поліцейські 18 вересня ввечері провели рейд квартирами одного з будинків, де проживають сім'ї військовослужбовців ЗСУ та військові пенсіонери.
В Севастополі російські силовики провели рейд у будинках сімей українських військових Фото: alexzavodyuk.livejournal.com

Про це повідомляє ресурс "Крим.Реалії" з посиланням на дружин українських офіцерів, які не зрадили присязі й наразі проходять службу на материковій частині України.

За їхніми словами, напередодні, близько 19:00 двоє працівників російської поліції та ще двоє осіб у цивільному обійшли всі квартири будинку №17 у провулку Новікова в Балаклаві й провели бесіди з мешканцями.

Зокрема, силовики запитували в людей, чи знають ті, що проживають у службовому житлі, цікавилися, скільки людей мешкають у квартирі й де зараз перебуває голова сімейства.

"Поліцейські показали службові посвідчення, але про причини перевірки не повідомляли. У мешканців вимагали паспорти та перевіряли реєстрацію. Також поліцейські детально розпитували про сусідів: хто проживає, хто виїхав і де зараз перебуває", – йдеться в повідомленні.

При цьому, за інформацією видання, працівники в цивільному в бесідах участі не брали й не представлялися.

За словами мешканців, раніше вже була спроба виселити одну із сімей зі службової квартири, але право на житло вдалося відстояти в суді.

Вищевказаний 40-квартирний будинок був збудований для ВМС України й зданий в експлуатацію наприкінці 2003 року. В ньому в службових квартирах проживають сім'ї українських військовослужбовців та сім'ї військових пенсіонерів. Будинок перебував на балансі ВМС України. Частина квартир була приватизована до 2014 року. Після окупації Криму Росією будинок передали Міністерству оборони Росії.

Нагадаємо, в анексованому Росією Криму, в селі Крестьянівка Первомайського району 16 вересня поліція заборонила проводити спортивний захід - кримськотатарський футбольний турнір "Алтин тамг'а".

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19 09 2017 19:16
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