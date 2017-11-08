В Туреччині росіянина посадили на шість років за грати
Його звинуватили у намірах збити військовий літак США, повідомляє Sabah.
Раніше видання Hurriyet повідомляло, що чоловіка затримали у липні за те, що він нібито планував за допомогою безпілотного літального апарату збити американський літак, який базувався на авіабазі Інджирлік.
Також турецька влада вважає, що росіянин був членом терористичного угруповання. За інформацією правоохоронців, у своїх свідченнях Бакієв нібито визнав свою відданість джихадістам, а також розповів, що раніше планував завдати удару по американському літаку у Сирії, але зазнав невдачі. Крім цього, було зазначено, що атаку мала проспонсорувати ІДІЛ.
Нагадаємо, у червні польські прокурори звинуватили громадянина Росії у незаконній бойовій діяльності у лавах "Ісламської держави" у Сирії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа