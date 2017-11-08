В Туреччині росіянина посадили на шість років за грати

У Туреччині суд визнав винним і засудив до 6 років і 3 місяців позбавлення волі росіянина Рената Бакієва. Його звинуватили у намірах збити військовий літак США.

Його звинуватили у намірах збити військовий літак США, повідомляє Sabah.

Раніше видання Hurriyet повідомляло, що чоловіка затримали у липні за те, що він нібито планував за допомогою безпілотного літального апарату збити американський літак, який базувався на авіабазі Інджирлік.

Також турецька влада вважає, що росіянин був членом терористичного угруповання. За інформацією правоохоронців, у своїх свідченнях Бакієв нібито визнав свою відданість джихадістам, а також розповів, що раніше планував завдати удару по американському літаку у Сирії, але зазнав невдачі. Крім цього, було зазначено, що атаку мала проспонсорувати ІДІЛ.

Нагадаємо, у червні польські прокурори звинуватили громадянина Росії у незаконній бойовій діяльності у лавах "Ісламської держави" у Сирії.