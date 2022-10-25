CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні компанія McDonald's відкриває ще сім ресторанів, п’ять з них — у Києві, решта — у Борисполі Київської області й у Тернополі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні буде відкрито ще сім ресторанів McDonald's
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє "МакДональдз Україна" у Фейсбуці.
Так, у Києві роботу поновлюють заклади за адресами: ТРЦ РайОN, вул. Миколи Лаврухіна, 4-А; м. Вокзальна, пл. Вокзальна, 2; ТРЦ Lavina Mall, вул. Берковецька, 6-Д; вул. Б. Хмельницького, 40/25; ТРЦ Retroville, просп. Правди, 47.
У Тернополі відкривається ресторан за адресою: вул. Гетьмана І. Мазепи, 30. А у Борисполі – ТЦ Park Town, вул. Київський Шлях, 67.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що McDonald's буде поетапно відкривати ресторани в Україні.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 10 2022 13:13 МЕДІА
- ФОТО Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- ВІДЕО Чорна канадська рись вперше потрапила на камеру
- Українці стримують росіян під Бахмутом і наступають на Херсонщині. Том Купер про події на фронті за останні 2 дні
- Музей Марії Примаченко можна відвідати віртуально
СТАТТІ