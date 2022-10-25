В Україні буде відкрито ще сім ресторанів McDonald's

В Україні компанія McDonald's відкриває ще сім ресторанів, п’ять з них — у Києві, решта — у Борисполі Київської області й у Тернополі.

Фото: Укрінформ

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