НОВИНИНаціональна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує скасувати заплановане зниження на 5,8% з 1 квітня оптово-ринкової ціни на електрику і збільшити її на 1%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні через блокаду знову подорожчає електроенергія
Глава НКРЕКП нагадав про дефіцит вугілля в Україні
Фото: infolight.org.ua
"В існуючих умовах, у тому числі через блокаду, вимушені повідомити про скасування раніше запланованого рішення про зниження оптово-ринкової ціни з 1 квітня 2017 року", - повідомив на своїй сторінці у Facebook глава НКРЕКП Дмитро Вовк.
Також він заявив про необхідність підвищення оптово-ринкової ціни на 1% порівняно з тим значенням, яке набуває чинності з 1 квітня для забезпечення стабільної роботи.
Нагадаємо, що в Україні з 1 березня зросли тарифи на електроенергію з 1,29 грн до 1,68 грн, таким чином доведеться платити більше на 26%.
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