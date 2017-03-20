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В Україні через блокаду знову подорожчає електроенергія

Глава НКРЕКП нагадав про дефіцит вугілля в Україні
Національна комісія, що здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує скасувати заплановане зниження на 5,8% з 1 квітня оптово-ринкової ціни на електрику і збільшити її на 1%.
В Україні через блокаду знову подорожчає електроенергія Фото: infolight.org.ua

"В існуючих умовах, у тому числі через блокаду, вимушені повідомити про скасування раніше запланованого рішення про зниження оптово-ринкової ціни з 1 квітня 2017 року", - повідомив на своїй сторінці у Facebook глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Також він заявив про необхідність підвищення оптово-ринкової ціни на 1% порівняно з тим значенням, яке набуває чинності з 1 квітня для забезпечення стабільної роботи.

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня зросли тарифи на електроенергію з 1,29 грн до 1,68 грн, таким чином доведеться платити більше на 26%.

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20 03 2017 16:35
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