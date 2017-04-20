В Україні через негоду залишаються знеструмленими понад 500 населених пунктів
"Внаслідок несприятливих погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу, шквалисті пориви вітру 15-20 м/с), через обриви ліній електропередач і спрацювання систем захисту залишаються знеструмленими 505 населених пунктів (відновлено 69) у п’яти областях, а саме: Дніпропетровська – 287 (відновлено 11), Харківська – 127 (відновлено 24), Полтавська – 53 (відновлено 20), Запорізька – 24 (відновлено 12) та Херсонська – 14 (відновлено 2)", - повідомляє прес-служба ДСНС.
Крім того, через налипання мокрого снігу та вітру в Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях впали близько 2,5 тисяч дерев.
Також повідомляється, що станом на 19:00 обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає.
Як відомо, останньої доби в східних та південних регіонах України погіршилися погодні умови. В Запоріжжі, Харкові, Дніпрі випав сніг.
Додамо, що Укргідрометцентр прогнозує можливу втрату 30% врожаю плодових через різке зниження температури на південному сході України.
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