В Україні через негоду залишаються знеструмленими понад 500 населених пунктів

Через налипання мокрого снігу та вітру впали близько 2,5 тисяч дерев.

В Україні через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими 505 населених пунктів.

"Внаслідок несприятливих погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу, шквалисті пориви вітру 15-20 м/с), через обриви ліній електропередач і спрацювання систем захисту залишаються знеструмленими 505 населених пунктів (відновлено 69) у п’яти областях, а саме: Дніпропетровська – 287 (відновлено 11), Харківська – 127 (відновлено 24), Полтавська – 53 (відновлено 20), Запорізька – 24 (відновлено 12) та Херсонська – 14 (відновлено 2)", - повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, через налипання мокрого снігу та вітру в Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях впали близько 2,5 тисяч дерев.

Також повідомляється, що станом на 19:00 обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає.

Як відомо, останньої доби в східних та південних регіонах України погіршилися погодні умови. В Запоріжжі, Харкові, Дніпрі випав сніг.

Додамо, що Укргідрометцентр прогнозує можливу втрату 30% врожаю плодових через різке зниження температури на південному сході України.