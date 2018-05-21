В Україні різко зросли запаси газу
З 8 квітня по 19 травня запаси в сховищах зросли на 19,8% - з 7,4 млрд куб. м до 8,9 млрд куб. м, - свідчать дані Укртрансгазу.
За розрахунками агентства Інтерфакс-Україна, в період з 1 по 19 травня ПСГ поповнилися на 970,5 млн куб. м (51,1 млн куб. м/добу). При збереженні існуючих обсягів імпорту та поточного внутрішнього видобутку в червень країна увійде з запасами в сховищах близько 9,5 млрд куб. м.
Нагадаємо, що Україна відкрила сезон закачування газу в ПСГ 11 квітня 2018 року, закінчивши відбір палива зі сховищ.
Також повідомлялося про те, що Україна з початку року суттєво скоротила імпорт газу. За перші 4 місяці 2018 року імпорт газу з ЄС скоротився більш ніж в 2 рази в порівнянні з минулим роком.
У 2017 році сумарна закачування газу в сховища перевищила його відбір на 2,7 млрд куб. м, тоді як в 2016-му відбір перевищив закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками 2017 року склав 6,4 млрд куб. м, закачування - 9,1 млрд куб.
Нагадаємо, у березні 2018 року транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) збільшився на 21,3% у порівнянні з аналогічним місяцем 2017 року - до 8,1 млрд куб. м.
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