Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні різко зросли запаси газу

Україна збільшила запаси в ПСГ на 20%
Після завершення опалювального сезону Україна збільшила запаси природного газу в своїх підземних сховищах (ПСГ) майже на 1,5 млрд куб. м.
В Україні різко зросли запаси газу Фото: utg.ua

З 8 квітня по 19 травня запаси в сховищах зросли на 19,8% - з 7,4 млрд куб. м до 8,9 млрд куб. м, -  свідчать дані Укртрансгазу.

За розрахунками агентства Інтерфакс-Україна, в період з 1 по 19 травня ПСГ поповнилися на 970,5 млн куб. м (51,1 млн куб. м/добу). При збереженні існуючих обсягів імпорту та поточного внутрішнього видобутку в червень країна увійде з запасами в сховищах близько 9,5 млрд куб. м.

Нагадаємо, що Україна відкрила сезон закачування газу в ПСГ 11 квітня 2018 року, закінчивши відбір палива зі сховищ.

Також повідомлялося про те, що Україна з початку року суттєво скоротила імпорт газу. За перші 4 місяці 2018 року імпорт газу з ЄС скоротився більш ніж в 2 рази в порівнянні з минулим роком.

У 2017 році сумарна закачування газу в сховища перевищила його відбір на 2,7 млрд куб. м, тоді як в 2016-му відбір перевищив закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками 2017 року склав 6,4 млрд куб. м, закачування - 9,1 млрд куб.

Нагадаємо, у березні 2018 року транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) збільшився на 21,3% у порівнянні з аналогічним місяцем 2017 року - до 8,1 млрд куб. м.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 05 2018 10:23
ТЕГИ: газ, транзит
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.