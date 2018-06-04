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В Україні скасовано обов'язкові переогляди при необоротних каліцтвах

Також, відповідно до документу, огляд чи переогляд може проводитися вдома у особи, якщо вона не може прибути до медзакладу через стан здоров'я
В Україні набув чинності закон № 2318-VIII про зміну правил призначення інвалідності.
В Україні скасовано обов Фото: з вільних джерел

Вчора документ опублікували в офіційному виданні "Голос України".

Відповідно до закону, якщо особа звертається для встановлення інвалідності, проте не може прибути на огляд чи переогляд за станом здоров'я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії, огляд чи переогляд проводиться у неї вдома.

Якщо йдеться про інвалідність, встановлену в результаті необоротних порушень (зокрема ампутації кінцівок чи їх частин), група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду. Людина з інвалідністю після виходу на пенсію так само не повинна буде приходити на переогляд.

Група інвалідності на ступінь вище або І групи встановлюється учасникам АТО чи людям, які забезпечували проведення Антитерористичної операції, унаслідок чого дістали поранення, контузію, каліцтво чи захворювання, внаслідок чого отримали інвалідність. В такому разі переогляд таких осіб проводять за особистою заявою або заявою законного представника особи з інвалідністю.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанови щодо посилення ефективності в реалізації державних програм соціального захисту людей з інвалідністю.

Напередодні Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 7161 стосовно встановлення групи інвалідності.

Відповідно до закону, якщо особа звертається для встановлення інвалідності, проте не може прибути на огляд чи переогляд за станом здоров'я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії, огляд чи переогляд проводиться у неї вдома.

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06 04 2018 09:27
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