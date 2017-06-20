В Україні вступило в дію захисне мито на шоколад з Росії

З 20 червня в Україні вступили в силу антидемпінгові мита розміром 31,33% на імпорт шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао з Російської Федерації.

Рішення про введення мит прийняла Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) за підсумками розгляду матеріалів про антидемпінгове розслідування щодо імпорту деяких видів шоколаду та інших какаовмісних продуктів з Росії, повідомляють "Українські Новини".

Нагадаємо, що міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела на 5 років антидемпінгове мито для шоколадних виробів з Росії.

Як відомо, в лютому цього року Україна пригрозила, що у випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.

Через введенення Україною антидемпінгового мита на шоколад з РФ і інші продукти, що містять какао, російські кондитери можуть втратити 15-17 млн доларів.