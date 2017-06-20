В Україні вступило в дію захисне мито на шоколад з Росії
Рішення про введення мит прийняла Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) за підсумками розгляду матеріалів про антидемпінгове розслідування щодо імпорту деяких видів шоколаду та інших какаовмісних продуктів з Росії, повідомляють "Українські Новини".
Нагадаємо, що міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела на 5 років антидемпінгове мито для шоколадних виробів з Росії.
Як відомо, в лютому цього року Україна пригрозила, що у випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.
Через введенення Україною антидемпінгового мита на шоколад з РФ і інші продукти, що містять какао, російські кондитери можуть втратити 15-17 млн доларів.
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