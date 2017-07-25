В Україні виявили небезпечний вірус BankBot, який вражає смартфони на Android

Антивірус Dr.Web попередив про поширення банківської вірусної програми BankBot, якою заразилися смартфони на Android в десятках країн, в тому числі в Україні.

Розробники Доктор Веб, троянець Android.BankBot.211.origin змушує користувачів надати йому доступ до спеціальних можливостей (Accessibility Service), повідомляє Liga.net.

З їх допомогою шкідлива програма управляє мобільними пристроями і краде конфіденційну інформацію клієнтів фінансових організацій.

Android.BankBot.211.origin поширюється під виглядом нешкідливих додатків, наприклад, програвача Adobe Flash Player, пишуть розробники.

Спочатку вірус атакував тільки жителів Туреччини, але тепер загрожує користувачам десятків країн.

Вірус може демонструвати фальшиві вікна для входу в системи інтернет-банкінгу, платіжні системи та магазин Google Play.

Також вірус може викрадати логіни, паролі та іншу аутентифікаційну інформацію.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Майже 10 тисяч доларів, які на рахунок хакерів поклали жертви вірусу Petya, були просто перераховані на інших рахунок криптовалюти. Однак два платежі з цієї суми по 260 доларів пішли на рахунки двох інтернет-сайтів: Pastebin і DeepPaste.