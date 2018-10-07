В Україні знову дорожчає автогаз

На українських АЗС знову дорожчає автогаз

У період з 9 по 10 липня ряд автозаправних мереж підвищили ціни на автогаз.

На станціях "Катрал" і "Овіс" автогаз подорожчав на 10 коп./л і 15 коп./л, - до 13,57 грн/л і 13,24 грн/л відповідно. На станціях AMIC вартість ЗВГ зросла на 14 коп./л - до 13,24 грн/л, - повідомляє enkorr.

"Укрнафта", "БРСМ-Нафта" і ОККО підвищили ціни на 1-4 коп./л. "Татнефть-АЗС-Україна" підняла ціну відразу на 72 коп./л.

Середня ціна ЗВГ по Україні 10 липня склала 13,34 грн/л (+3 коп./л).

Нагадаємо, що ціни на бензини в Україні за 2017 рік зросли на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/літр).

Додамо, протягом 2017 року в мережах АЗС WOG і ОККО спостерігалися найвищі ціни на бензин А-95 і дизпаливо, також оператори синхронно підвищували вартість нафтопродуктів, створюючи передумови для антиконкурентних дій.