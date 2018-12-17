В українському МЗС відреагували на заяву Лаврова
"В Україні вже навіть не здивовані, наскільки російська дипломатія перетворилася на знаряддя брехні Кремля, звинувачуючи Україну у "підготовці провокацій". Але це – чергова інформаційна операція", - пояснили в прес-службі МЗС.
Там нагадали, що насправді, це Росія розгорнула на кордонах з Україною понад 80 тисяч військ у повній бойовій готовності, розмістила ракетні комплекси "Іскандер", передислокувала на територію Криму 100 бойових літаків нового типу Су-27 та Су-30, які здатні діяти на всій глибині чорноморського регіону та майже всій території України. За останні два місяці кількість російських танків на кордоні збільшилась на 300 одиниць, а 25 листопада 2018 року Москва вчинила відкриті акти збройної агресії біля Керченської протоки та у Чорному морі.
"Тепер міністр Сергій Лавров лякає Україну і міжнародне співтовариство "провокаціями", шукаючи пропагандистсько-дипломатичне прикриття мілітаризації Росією окупованого Криму, Донбасу та розгортанню на кордонах України свого наступального потенціалу", - наголосили у відомстві.
Там запевнили, що "чергова брехня РФ буде спростована" схваленням резолюції ГА ООН "Проблема мілітаризації АР Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів".
Нагадаємо, що Сергій Лавров заявив, що українська влада планує здійснити збройну провокацію щодо Росії.
Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Росія втратить решту України, якщо визнає так звані "ДНР" і "ЛНР".
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