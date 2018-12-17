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Лавров пригрозив Порошенку: отримає відповідь – мало не покажеться

Лавров заявив, що Порошенко готує провокацію на кордоні з Кримом
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна нібито готує провокацію на кордоні з Кримом, і що відповідь на це буде "мало не покажеться".
Лавров пригрозив Порошенку: отримає відповідь – мало не покажеться Фото:unian.net

"На останню декаду грудня Порошенко планує і збройну провокацію на кордоні з Російською Федерацією, на кордоні з Кримом. Він отримає відповідь – мало не покажеться, я вас запевняю", - сказав Лавров під час прес-конференції в "Комсомольській правді".

"Це наша країна, це наші кордони. І ми не допустимо, щоб він (Порошенко, – ред.) намагався якимось чином відстоювати свої, як він їх розуміє, інтереси і порушувати ті права, які кримчани захистили в повній відповідності з міжнародним правом", - додав глава МЗС РФ.

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Росія втратить решту України, якщо визнає так звані "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, що через військову агресію Росії проти України в Азовському моріРада національної безпеки і оборони запропонувала Президенту Петру Порошенкові ввести воєнний стан на 60 діб. Президент це рішення підтримав без загальної мобілізації і обмеження конституційних прав і свобод громадян.

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17 12 2018 12:57
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