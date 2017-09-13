В Україну доставили першу партію американського вугілля
Згідно з повідомленням порту, розвантаження вже почалася.
Як відмітили. о. директора держпідприємства "МТП" Южний "Віталій Жуковський, порт виконує доручення Міністерства інфраструктури з прийому та відправлення вугілля на українські ТЕС. Він упевнений, що графік робіт буде виконаний.
"На початку вересня ми завершили планову підготовку обладнання, адже в найближчий тиждень підприємство планує прийняти відразу чотири судна з вугіллям, загальним обсягом понад 295 тис. Тонн: одне - для "Центренерго", два - для ДТЕК і одне - для ТОВ" Еврореконструкція ". Досвід розвантаження балкерів з антрацитом з ПАР підтверджує нашу здатність ефективно організувати процес відправки вантажів енергетикам, для своєчасного поповнення запасу на складах ТЕС ", - підкреслив Жуковський, інформує LB.ua.
Як повідомлялося раніше, 31 липня ПАТ "Центренерго" уклало з американською компанією Xcoal Energy & Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тис. тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко після візиту до США заявив, що Україна досягла попередніх домовленостей про закупівлю 2 млн тонн американського вугілля.
Нині Україна купує вугілля в Росії, ПАР і Польщі.
Імпортне вугілля стало необхідним Україні у зв'язку з російською агресією на Донбасі, в результаті якої антрацитові шахти перейшли під контроль бойовиків.
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