В Україну доставили першу партію американського вугілля

Вночі 13 вересня в порт "Південний" прибуло судно Ocean Ambitious з 62 тисячами тонн енергетичного вугілля з США для станцій державної компанії "Центренерго" за контрактом з XCoal Energy and Resources.

Згідно з повідомленням порту, розвантаження вже почалася.

Як відмітили. о. директора держпідприємства "МТП" Южний "Віталій Жуковський, порт виконує доручення Міністерства інфраструктури з прийому та відправлення вугілля на українські ТЕС. Він упевнений, що графік робіт буде виконаний.

"На початку вересня ми завершили планову підготовку обладнання, адже в найближчий тиждень підприємство планує прийняти відразу чотири судна з вугіллям, загальним обсягом понад 295 тис. Тонн: одне - для "Центренерго", два - для ДТЕК і одне - для ТОВ" Еврореконструкція ". Досвід розвантаження балкерів з антрацитом з ПАР підтверджує нашу здатність ефективно організувати процес відправки вантажів енергетикам, для своєчасного поповнення запасу на складах ТЕС ", - підкреслив Жуковський, інформує LB.ua.