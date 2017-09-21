В Україну не дозволили ввезти підручник з Росії, в якому автор прославляє Сталіна

Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовив ТОВ "Етніктрейд" у видачі дозволу на ввезення з Росії книги Яна Кліма "700 новых устных тем по английскому языку" як пропагандистської.

"Експерти звернули увагу на тексти, з яких російське видавництво ООО "Хит книга" скомпонувало посібник для вивчення англійської мови учнями одинадцятих класів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій. Зокрема, один із текстів присвячено Йосифу Сталіну, прославлянню його диктаторських методів: "В очень короткий промежуток времени он сумел сделать из аграрной страны действительно сильную державу. Вероятно, это было бы невозможно без сильного, но жесткого характера, какой был у Сталина, и огромного количества русских людей, отдавших свои жизни на благо страны". В іншому тексті про історію Росії читаємо: "Первое русское государство включало в себя Киев, Новгород, Владимир", - ідеться в повідомленні прес-служби комітету.

Як зазначається, рішення ухвалено відповідно до статті 281 Закону України "Про видавничу справу" та на підставі висновку експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення книги до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Загалом починаючи з 18 травня на розгляд Держкомтелерадіо надійшло майже 4 тис. заяв від суб’єктів господарювання щодо видачі дозволів на ввезення видавничої продукції, яка має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України. Станом на 20 вересня надано 13 відмов на підставі негативного висновку експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.