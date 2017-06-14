Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україну не пропустили представників Федерації боксу Росії

Вісьмом представникам російської Федерації боксу заборонений в'їзд в Україну на три роки
Державна прикордонна служба не пропустила в Україну групу представників Федерації боксу Росії.
В Україну не пропустили представників Федерації боксу Росії Фото: Держприкордонслужба України

"Сьогодні вранці поїздом "Москва-Харків" прибула делегація Федерації боксу РФ у складі 39 осіб. Під час додаткової співбесіди щодо 9 громадян було ухвалено рішення про непропуск їх до України в зв'язку з незаконним відвідуванням окупованого Криму", - розповів спікер українського прикордонного відомства Олег Слободян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами спікера Держприкордонслужби, вісьмом представникам російської Федерації боксу була проставлена заборона на в'їзд в Україну на три роки.

Нагадаємо, що популярний виконавець Діма Білан, як і чимало російських артистів, занесений в інтернет-базу під назвою "Миротворець"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2017 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.