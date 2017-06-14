НОВИНИДержавна прикордонна служба не пропустила в Україну групу представників Федерації боксу Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну не пропустили представників Федерації боксу Росії
Вісьмом представникам російської Федерації боксу заборонений в'їзд в Україну на три роки
Фото: Держприкордонслужба України
"Сьогодні вранці поїздом "Москва-Харків" прибула делегація Федерації боксу РФ у складі 39 осіб. Під час додаткової співбесіди щодо 9 громадян було ухвалено рішення про непропуск їх до України в зв'язку з незаконним відвідуванням окупованого Криму", - розповів спікер українського прикордонного відомства Олег Слободян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами спікера Держприкордонслужби, вісьмом представникам російської Федерації боксу була проставлена заборона на в'їзд в Україну на три роки.
Нагадаємо, що популярний виконавець Діма Білан, як і чимало російських артистів, занесений в інтернет-базу під назвою "Миротворець"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 06 2017 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа