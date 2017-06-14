В Україну не пропустили представників Федерації боксу Росії

Вісьмом представникам російської Федерації боксу заборонений в'їзд в Україну на три роки

Державна прикордонна служба не пропустила в Україну групу представників Федерації боксу Росії.

"Сьогодні вранці поїздом "Москва-Харків" прибула делегація Федерації боксу РФ у складі 39 осіб. Під час додаткової співбесіди щодо 9 громадян було ухвалено рішення про непропуск їх до України в зв'язку з незаконним відвідуванням окупованого Криму", - розповів спікер українського прикордонного відомства Олег Слободян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами спікера Держприкордонслужби, вісьмом представникам російської Федерації боксу була проставлена заборона на в'їзд в Україну на три роки.

Нагадаємо, що популярний виконавець Діма Білан, як і чимало російських артистів, занесений в інтернет-базу під назвою "Миротворець"