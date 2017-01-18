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В "Укроборонпромі" заявляють, що не співпрацюють з російськими банками

У банках з російським капіталом – лише 0,49% рахунків
Державний концерн "Укроборонпром" спростував заяви нардепа від партії "УКРОП" Віталія Купрія про те, що підприємства держконцерну обслуговуються в банках з російським капіталом.
В "Укроборонпромі" заявляють, що не співпрацюють з російськими банками Фото: ukroboronprom.com.ua

У 2014 році "Укроборонпром" та його підприємства фактично згорнули здійснення операційної діяльності, включаючи зарплатні проекти, в банках з російським капіталом і перейшли на обслуговування в українські банки, які обслуговують сьогодні 99,51% рахунків підприємств держконцерну, повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на поширений коментар прес-служби держконцерну.

"У банках з російським капіталом – лише 0,49% (рахунків). Ці піввідсотка – кредитні зобов'язання, відкриті ще до 2014 року. При цьому, фінансові ризики підприємств фактично відсутні", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Купрій виклав на своїй сторінці у Facebook дані, згідно з якими, 71 держпідприємство і установа України обслуговуються сьогодні в банках з російським капіталом.

Нагадаємо, що в селі Княжичі Київської області провели перші випробування нового українського бронетранспортера БТР-3ДА на ґрунтовій дорозі.

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