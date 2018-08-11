В УПЦ МП заявили, що Генштаб розпорядився не пускати її капеланів

Про це йдеться у повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що Генштаб ЗСУ навесні 2018 року розпорядився не допускати її капеланів у військові частини.

"Директиву Генштабу ЗСУ з грифом "ДСК" (для службового користування) не допускати капеланів Української Православної Церкви (МП - ред.) у військові частини отримали усі командири ще навесні 2018 року", - розповів заступник Голови відділу УПЦ по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України архимандрит Лука (Винарчук).

"Були сформовані списки з іменами священиків Української Православної Церкви (МП - ред.), яких названо "учасниками гібридної війни", серед них є й моє ім’я. Дані документи були розіслані з Генерального штабу на місця", - заявив він.

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.

Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.

Додамо, голова Синодального відділу Московського патріархату зі взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що слова президента України Петра Порошенка про те, що представникам Російської православної церкви потрібно покинути країну, викликають подив.