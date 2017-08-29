В Узбекистані затримали майже 4 тисячі громадян, які "безцільно гуляли" вночі

В узбецькому місті Хорезм вночі 27 серпня міліція затримала 3706 осіб за те, що вони "безцільно гуляли" по вулиці в нічний час доби.

В обласному управлінні МВС Узбекистану повідомили, що в ніч з 26 на 27 серпня в Хорезмі провели захід "Тун" ("Ніч"). У ньому брала участь міліція, співробітники прокуратури, судів та представники місцевої адміністрації, повідомляє узбецьке відділення "Радіо Свобода".

Словосполучення "безцільно гуляли" наводиться в офіційному повідомленні обласного управління МВС. Затримання людей розпочалися 26 серпня після дев'ятої вечора. У МВС повідомили, що більшість затриманих залишили у відділеннях міліції на добу, після чого виписали їм штрафи. Решту відпустили після профілактичної бесіди.

На якій правовій підставі затримали людей, в управлінні МВС по Хорезму уточнити не змогли, проте наголосили, що "хороші люди не ходять по вулиці в нічний час". Закону, що забороняє громадянам Узбекистану гуляти вулицею в нічний час, а також режиму воєнного часу або комендантської години в країні немає. Тобто формальних підстав для затримання людей під час прогулянки по вулиці в узбецької поліції немає.

У МВС країни "Радіо Свобода" повідомили, що Хорезмська міліція помилилася, назвавши затриманих громадян такими, що "безцільно гуляли".

"Я сподіваюся, що надалі співробітники УВС Хорезмської області не допускатимуть подібних помилок. Але з іншого боку, тієї ночі було затримано чотирьох осіб, що перебували в розшуку", - повідомив "Радіо Свобода" представник МВС Узбекистану.

Нагадаємо, що узбекський журналіст "Новой газети" Алі Феруз (справжнє ім'я Худоберді Нурматов), якого суд напередодні ухвалив депортувати в Узбекистан, спробував накласти на себе руки. Журналіст стверджує, що його катували в рідному Узбекистані.