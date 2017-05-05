В Ужгороді горіло сміттєзвалище, - ФОТО
Рятувальники по прибуттю загасили вогонь, який поширився на шість контейнерів. Також вогонь довелося гасити у залишках сміття, яке висипали зі спецмашини, яка планово вивозила сміття, повідомляє міськрада.
"При висипанні сміття з контейнерів почалося загорання, пролунали вибухи. Одразу ж на місце події викликали пожежників та працівників патрульної поліції", вказано в повідомленні.
У поліції додали, що оперативники обстежили місце займання та не виявили ніяких небезпечних предметів. Згодом з’ясувалося, що причиною вибухів стало загоряння наявних у баках газовмісних балончиків з-під дезодорантів.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що у Харківській області сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів.
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