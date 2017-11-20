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В ЄС затвердили систему в'їзду до Шенгенської зони, яка змінить штампування паспортів

Система буде реєструвати інформацію про громадян країн, що не входять в ЄС
Рада ЄС у понеділок, 20 листопада, схвалила впровадження нової системи реєстрації в'їзду та виїзду на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.
В ЄС затвердили систему в Фото: VINCENT KESSLER / REUTERS

Про це повідомляє сайт Ради ЄС.

Нова система в'їзду/виїзду (EES) буде реєструвати інформацію про громадян країн, що не входять в ЄС, зокрема буде зареєстровано ім'я, проїзний документ, відбитки пальців, зображення особи, дата і місце, коли вони перетинають кордон або отримують відмову у в'їзді в Шенгенську зону.

Система дозволить як посилити, так і прискорити перевірки на кордонах, оскільки нова електронна система замінить штампування паспортів.

"Сильний контроль наших зовнішніх кордонів має важливе значення для функціонування Шенгенської зони. Система в'їзду і виїзду сприятиме поліпшенню зовнішнього прикордонного контролю, кращій ідентифікації осіб, що порушили термін перебування, і посиленню боротьби з тероризмом", - заявив міністр внутрішніх справ Естонії Андрес Анвельт.

Система буде застосовуватися незалежно від того, чи потрібна подорожуючим віза.

Тепер Раді ЄС та Європейському парламенту необхідно підписати прийняту постанову. Підписаний текст буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і вступить в силу через 20 днів. Очікується, що нова система запрацює у 2020 році.

Нагадаємо, 8 листопада Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) схвалив мандат на переговори щодо трьох правил використання Шенгенської інформаційної системи (SIS).

25 жовтня впровадження нової системи реєстрації в'їзду та виїзду на зовнішніх кордонах Шенгенської зони схвалив Європарламент.

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20 11 2017 13:35
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