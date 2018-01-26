В ЄСПЛ скарги щодо війни на Донбасі зареєстровані також і проти Великобританії
Про це йдеться у відповіді прес-служби ЄСПЛ на запит "Європейської правди".
Коментуючи справи, пов’язані з анексією Криму та російською агресією на Донбасі, в прес-службі повідомили, що у реєстрі ЄСПЛ з’явилися скарги одразу проти трьох відповідачів.
"Є 64 справи проти України, Росії та Сполученого Королівства", - повідомили в суді. В ЄСПЧ водночас відмовилися відповідати на запитання "Європейської правди" про деталі цих скарг, а також про суть претензії до Великої Британії через російську агресію, пояснивши, що на даний момент ця інформація не розголошується.
Також в суді уточнили кількість справ, у яких заявники звинувачують Україну, Росію або одночасно обидві ці держави.
"На розгляді суду перебуває 4226 індивідуальних скарг, очевидно пов’язаних із подіями в Криму або бойовими діями на Сході України. З цих справ 257 подано проти Росії, 2997 – проти України, ще 908 – одночасно проти України та Росії", - повідомили в суді. Це – дані з реєстру Суду на поточний тиждень.
Нагадаємо, понад половина скарг проти України, які перебувають в черзі на розгляд Європейського суду з прав людини, пов’язані з російською агресією в Криму та українсько-російським конфліктом на Донбасі.
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