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В ЄСПЛ скарги щодо війни на Донбасі зареєстровані також і проти Великобританії

Всього на розгляді суду перебуває 4226 індивідуальних скарг
До Європейського суду з прав людини, розташованого в Страсбурзі, надійшли десятки незвичних скарг, поданих одночасно проти України, Росії та Великої Британії.
В ЄСПЛ скарги щодо війни на Донбасі зареєстровані також і проти Великобританії Фото: ukrinform.com

Про це йдеться у відповіді прес-служби ЄСПЛ на запит "Європейської правди".

Коментуючи справи, пов’язані з анексією Криму та російською агресією на Донбасі, в прес-службі повідомили, що у реєстрі ЄСПЛ з’явилися скарги одразу проти трьох відповідачів.

"Є 64 справи проти України, Росії та Сполученого Королівства", - повідомили в суді. В ЄСПЧ водночас відмовилися відповідати на запитання "Європейської правди" про деталі цих скарг, а також про суть претензії до Великої Британії через російську агресію, пояснивши, що на даний момент ця інформація не розголошується.

Також в суді уточнили кількість справ, у яких заявники звинувачують Україну, Росію або одночасно обидві ці держави.

"На розгляді суду перебуває 4226 індивідуальних скарг, очевидно пов’язаних із подіями в Криму або бойовими діями на Сході України. З цих справ 257 подано проти Росії, 2997 – проти України, ще 908 – одночасно проти України та Росії", - повідомили в суді. Це – дані з реєстру Суду на поточний тиждень.

Нагадаємо, понад половина скарг проти України, які перебувають в черзі на розгляд Європейського суду з прав людини, пов’язані з російською агресією в Криму та українсько-російським конфліктом на Донбасі.

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26 01 2018 12:09
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