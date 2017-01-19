В Єврокомісії заявили, що Україна готова купувати російський газ
"Ми знаходимося в приватному і хорошому контакті з обома - російською і українською - сторонами... Я говорив з міністром Новаком (міністр енергетики РФ) кілька разів, ми тепер обмінюємося листами, ми також знаходимося в приватному контакті по телефону... При необхідності Росія готова постачати газ. Позитивна річ в тому, що Україна готова купувати і має адекватні фінансові кошти для цього", - заявив віце-президент Єврокомісії з Енергосоюзу Марош Шефчович, пише "Прайм".
Він нагадав, що в кінці 2016 року Україна і РФ не досягли домовленостей про постачання газу цієї зими.
"Є одне питання, яке ми обговорюємо. Це юридичне питання. Воно як і раніше на столі. Я так розумію, що це питання дуже чутливе для обох сторін з огляду на наближення (рішення) Стокгольмського арбітражу... Ми обмінюємося пропозиціями, листами", - сказав віце-президент ЄК.
Нагадаємо, у листопаді минулого року міністр енергетики Росії Олександр Новак і віце-президент Єврокомісії з енергосоюзу Марош Шефчович обговорили можливість постачання в Україну від 1,5 до 4 млрд кубометрів російського газу.
25 листопада, виповнився рівно рік з того дня, коли Україна імпортувала останні обсяги російського газу.
Раніше Росія заявила, що побоюється, що Україні не вистачить газу у сховищах взимку, і тому ініціювала проведення газових переговорів з ЄС і Україною. Раніше російська сторона відмовлялася відновити консультації. Для підготовки до тристоронніх переговорів про постачання російського газу в Москву виїхав єврокомісар Марош Шефчович.
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