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В Європі зростає кількість дітей з ожирінням

Для припинення зростання дитячого ожиріння необхідно впроваджувати масштабні нормативно-правові заходи
Звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я вказує на зростання числа підлітків, що страждають на ожиріння у багатьох країнах Європи
В Європі зростає кількість дітей з ожирінням

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я України.

"Незважаючи на постійні зусилля у боротьбі з проблемою дитячого ожиріння, за даними оцінок, кожен третій підліток в Європі, як і раніше, має надлишкову масу тіла або страждає на ожиріння. При цьому найвищі показники відзначаються в країнах Південної Європи і Середземномор'я. Особливе занепокоєння викликає той факт, що епідемія зростає в країнах Східної Європи, де показники традиційно були нижчими", - повідомила доктор Сюзанна Якаб, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Вона додала, що для припинення зростання дитячого ожиріння необхідно впроваджувати масштабні нормативно-правові заходи.

Нагадаємо, що раніше кардіологи констатували, що витривалість дітей за останні десятиліття знизилась.

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17 05 2017 23:44
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