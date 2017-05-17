В Європі зростає кількість дітей з ожирінням
Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я України.
"Незважаючи на постійні зусилля у боротьбі з проблемою дитячого ожиріння, за даними оцінок, кожен третій підліток в Європі, як і раніше, має надлишкову масу тіла або страждає на ожиріння. При цьому найвищі показники відзначаються в країнах Південної Європи і Середземномор'я. Особливе занепокоєння викликає той факт, що епідемія зростає в країнах Східної Європи, де показники традиційно були нижчими", - повідомила доктор Сюзанна Якаб, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.
Вона додала, що для припинення зростання дитячого ожиріння необхідно впроваджувати масштабні нормативно-правові заходи.
Нагадаємо, що раніше кардіологи констатували, що витривалість дітей за останні десятиліття знизилась.
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