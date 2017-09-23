Вантажне судно з російським екіпажем сіло на мілину у Швеції: капітан і штурман були п'яні, – ФОТО

Поліція Швеції затримала двох росіян: капітана і штурмана, які посадили на мілину вантажне судно. Їх підозрюють в керуванні у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила прес-служба управління поліції Мальме, пише Barometern-OT.

Капітан і штурман судна – громадяни Росії, за інформацією поліції Швеції, перебували на момент події в стані алкогольного сп'яніння.



Фото: sjoraddning.se



Фото: kustbevakningen.se

37-річний капітан і 50-річний штурман затримані. Обидва підозрюються в керуванні судном у стані алкогольного сп'яніння. Штурман, який, за попередніми даними, є винуватцем інциденту, також підозрюється в недбальстві та грубому порушенні правил судноплавства.



Фото: kustbevakningen.se

Судно йшло в Оскарсхамн з Вісбю (острів Готланд).

За даними ТАСС, судно ходить під прапором Фарерських островів.



Фото: Bosse Holgersson

У паливних баках судна 44 тис. літрів дизельного палива. Натепер, повідомили "Шведському радіо" в Службі берегової охорони, вживають усіх необхідних заходів для того, щоб не допустити витоку палива.

Нагадаємо, у Греції під час заходу в порт острова Іос сів на мілину пасажирський пором Blue Star Patmos.

Біля входу в Босфор розколовся на дві частини турецький суховантаж Leonardo.

На Канарських островах в одному з портів пором врізався у хвилеріз, 13 пасажирів отримали травми.