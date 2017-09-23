Вантажне судно з російським екіпажем сіло на мілину у Швеції: капітан і штурман були п'яні, – ФОТО
Про це повідомила прес-служба управління поліції Мальме, пише Barometern-OT.
Капітан і штурман судна – громадяни Росії, за інформацією поліції Швеції, перебували на момент події в стані алкогольного сп'яніння.
Фото: sjoraddning.se
Фото: kustbevakningen.se
37-річний капітан і 50-річний штурман затримані. Обидва підозрюються в керуванні судном у стані алкогольного сп'яніння. Штурман, який, за попередніми даними, є винуватцем інциденту, також підозрюється в недбальстві та грубому порушенні правил судноплавства.
Фото: kustbevakningen.se
Судно йшло в Оскарсхамн з Вісбю (острів Готланд).
За даними ТАСС, судно ходить під прапором Фарерських островів.
Фото: Bosse Holgersson
У паливних баках судна 44 тис. літрів дизельного палива. Натепер, повідомили "Шведському радіо" в Службі берегової охорони, вживають усіх необхідних заходів для того, щоб не допустити витоку палива.
Нагадаємо, у Греції під час заходу в порт острова Іос сів на мілину пасажирський пором Blue Star Patmos.
Біля входу в Босфор розколовся на дві частини турецький суховантаж Leonardo.
На Канарських островах в одному з портів пором врізався у хвилеріз, 13 пасажирів отримали травми.
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