Ватажок "ЛНР" заявив про готовність говорити з Києвом

За його словами, Київ від такого діалогу ухиляється

"Виконувач обов'язків голови ЛНР" Леонід Пасічник заявляє про готовність вести прямі переговори з українською владою про врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він заявив у інтерв'ю російському телеканалу, повідомляє "112 Україна" з посиланням на підконтрольні сепаратистам ЗМІ.

"Що буде далі, невідомо, але ми готові до діалогу, ми за те, щоб вирішувати всі конфлікти за круглим столом", – заявив Пасічник.

За його словами, Київ від такого діалогу ухиляється.

"На жаль, на сьогоднішній день такої можливості (прямого діалогу, – ред.) немає, загалом-то, наскільки я розумію, і Київ не готовий вести такий діалог", – сказав він.

Пасічник додав, що такий діалог ведеться лише в рамках мінських угод.

Нагадаємо, Пасічник в листопаді 2017 року змінив на "посаді глави ЛНР" Ігоря Плотницького, який після відкритого конфлікту і "держперевороту" втік до Росії. За інформацією ЗМІ, там щодо нього відкрито кримінальну справу за фактом розкрадання коштів, якими фінансували луганських бойовиків.

В Адміністрації Президента України вже заявляли, що Україна не вестиме діалогу з представниками угруповань "ДНР" та "ЛНР" щодо розгортання миротворчої місії ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголошує, що Мінські угоди передбачають відновлення територіальної цілісності України та розпуск незаконних структур "ДНР" і "ЛНР".