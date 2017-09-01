Вбивство у Запоріжжі: чоловік застрелив свого зятя
8 січня екіпаж патрульної поліції отримав виклик, заявник повідомив, що батько дружини вистрілив у власного зятя з рушниці. Підозрюваний був затриманий на місці злочину. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції міста ц Facebook.
"Відразу після патрульних прибула швидка реанімаційна бригада, яка констатувала смерть. Зі слів дочки її батько намагався їй погрожувати рушницею, саме патрульні встигли вчасно прибути на місце і знешкодити підозрюваного", - зазначили в патрульній поліції.
На місце була викликана слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.
Нагадаємо, 7 січня в Одесі чоловік приревнував свою подругу до знайомого, через що задушив суперника мотузкою.
Раніше у смт Донське Волноваського району Донецької області біля продуктового магазину сталася стрілянина між військовими та цивільними жителями.
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