Вбивство у Запоріжжі: чоловік застрелив свого зятя

Підозрюваного було затримано на місці злочину

У Запоріжжі правоохоронці затримали 65-річного місцевого жителя, який підозрюється у вбивстві власного зятя.

8 січня екіпаж патрульної поліції отримав виклик, заявник повідомив, що батько дружини вистрілив у власного зятя з рушниці. Підозрюваний був затриманий на місці злочину. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції міста ц Facebook.

"Відразу після патрульних прибула швидка реанімаційна бригада, яка констатувала смерть. Зі слів дочки її батько намагався їй погрожувати рушницею, саме патрульні встигли вчасно прибути на місце і знешкодити підозрюваного", - зазначили в патрульній поліції.

На місце була викликана слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

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