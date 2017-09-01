Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вбивство у Запоріжжі: чоловік застрелив свого зятя

Підозрюваного було затримано на місці злочину
У Запоріжжі правоохоронці затримали 65-річного місцевого жителя, який підозрюється у вбивстві власного зятя.
Вбивство у Запоріжжі: чоловік застрелив свого зятя Фото: ednist.info

8 січня екіпаж патрульної поліції отримав виклик, заявник повідомив, що батько дружини вистрілив у власного зятя з рушниці. Підозрюваний був затриманий на місці злочину. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції міста ц Facebook.

"Відразу після патрульних прибула швидка реанімаційна бригада, яка констатувала смерть. Зі слів дочки її батько намагався їй погрожувати рушницею, саме патрульні встигли вчасно прибути на місце і знешкодити підозрюваного", - зазначили в патрульній поліції.

На місце була викликана слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Нагадаємо, 7 січня в Одесі чоловік приревнував свою подругу до знайомого, через що задушив суперника мотузкою.

Раніше у смт Донське Волноваського району Донецької області біля продуктового магазину сталася стрілянина між військовими та цивільними жителями.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 01 2017 20:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.