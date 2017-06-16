Вбивство Вороненкова: відоме прізвище першого затриманого

У Павлограді Дніпропетровської області у справі про вбивство екс-депутат Держдуми Дениса Вороненкова затримали місцевого активіста Ярослава Тарасенка.

"Напередодні приїхала група "Альфа" СБУ безпосередньо затримувати. Не знаємо, який в нього статус – свідок, підозрюваний. Його повезли, не залишивши нам жодних документів. Через знайомих, організації, ми дізнались, що його повезли до Києва і те ми не знаємо, куди саме – чи до МВС, чи до СБУ, чи ще кудись", - розповіла дружина затриманого Надію Тарасенко, повідомляє ТСН.

Вдома в нього шукали нотатки про пересування загиблого.

Вона підтвердила, що її чоловік був знайомий з Павлом Паршовим - вбивцею Вороненкова, та Ярославом Левенцем, якого називають спільником Паршова і наразі розшукують.

"З Левенцем був знайомий. А з приводу Паршова – Павлоград місто дуже маленьке, тому ймовірно і перетинались десь, у місті всі один одного знають, але були знайомі максимум на рівні "привіт-привіт". Левенця звичайно, він набагато краще знав. Це тренер бойового гопака у нас в місті і мегапозитивна людина", - розповіла дружина затриманого.

Відзначимо, що в Павлограді представники Генпрокуратури і поліції провели слідчі дії у справі про загибель Дениса Вороненкова.

Нагадаємо, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.

Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.