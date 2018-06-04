Вбивство журналіста у Словаччині: глава поліції відмовився подавати у відставку на тлі масових протестів

Напередодні у протестах в Словаччині взяли участь від 45 до 50 тисяч осіб

Глава поліції Словаччини Тібор Гашпар не має наміру йти у відставку на тлі масових протестів через вбивство журналіста Яна Куцяка і його нареченої.

"Я вважаю це політичною вимогою. Якщо поліцейські знову будуть піддаватися нападам, я це розгляну (можливість відставки, - ред.)", - сказав він, передає Аktuality.

Гашпар наголосив, що найближчими днями буде частіше з'являтися у засобах масової інформації.

"Я хочу частіше висловлюватися в засобах масової інформації", - зазначив глава поліції.

Протягом останніх трьох тижнів Гашпар не контактував зі ЗМІ після того, як генеральний прокурор Яромір Чижнар заборонив поліції інформувати медіа про розслідування вбивства Куцяка.

Напередодні у протестах в Словаччині взяли участь від 45 до 50 тисяч осіб, які вимагали більш відчутних змін у країні і відставки Гашпара. Учасники протестів стверджують, що розслідування вбивства журналіста йде неналежним чином.

Минулого місяця під тиском протестувальників подав у відставку прем’єр Роберт Фіцо. Уряд очолив його заступник Петер Пеллегріні.

Гашпар був призначений у 2012 році екс-главою МВС Робертом Каліняком, який подав у відставку минулого місяця. Каліняк був героєм журналістських розслідувань Куцяка, хоча і заперечував свою провину.

Нагадаємо, що тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат "Ндрангета".