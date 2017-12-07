Вбивці Нємцова просять присудити довічне ув'язнення

Прокурор Марія Семененко попросила суд засудити до довічного позбавлення волі передбачуваного кілера опозиціонера Бориса Нємцова Заура Дадаева.

Про це держобвинувач заявила на засіданні Московського окружного військового суду, який в середу, 12 липня, обговорює наслідки вердикту присяжних. В кінці червня колегія визнала всіх підсудних винними і не заслуговують поблажливості, повідомляє РБК.

Анзора Губашева прокурор попросила засудити до 23 років колонії суворого режиму, його брата Шадіда Губашева - до 21 року. Для Темірлана Ескерханова вона запросила 19 років, для Хамзата Бахаева - 17 років суворого режиму. Всіх підсудних слід оштрафувати на 200 тис. руб., Вказала Семененко. Потерпілі відмовилися брати участь в дебатах.

Адвокати фігурантів справи попросили виправдати їх підзахисних.

"Ваша честь, ніколи не думав, що так скажу, але на вас вся надія", - зазначив захисник Бахаева Заурбек Садаханов, нагадавши, що у суду є право визнати підсудних невинними, не дивлячись на обвинувальний вердикт.

"Винесенню обвинувального вердикту сприяла відсутність змагальності та обвинувальний ухил нашого правосуддя, - заявив адвокат Анзора Губашева Муса Хадисів. - Ми неодноразово клопотали про проведення додаткових експертиз, але суд відмовив нам у цьому". На його думку, рішення колегії стало результатом "зачистки" серед присяжних - кілька з них під час процесу вибули.

"Мене взагалі не хвилює цей термін. Я в будь-якому випадку вийду - неважливо, як, може, і вперед ногами. Але душу мою в ув'язненні ніхто не залишить, - заявив суду Дадаєв. - Я прошу Всевишнього дати моїй матері сил гідно перенести цей удар від людей, у яких немає ні прапора, ні батьківщини, тільки погони і стілець. Я ж 11 років працював, захищаючи Конституцію на територію Чеченської Республіки. І за це мене хочуть засудити до довічного. Але на все воля Всевишнього, і ми покладаємося тільки на Господа. Я перед Всевишнім чистий прошу у нього тільки терпіння і здоров'я".

Нагадаємо, у червні у Московському окружному військовому суді колегія присяжних визнала екс-офіцера чеченського батальйону "Північ" Заура Дадаєва, а також 4 його спільників, винним у вбивстві у 2015 році опозиціонера Бориса Нємцова.

Борис Нємцов був застрелений в Москві 27 лютого 2015 року.

Обвинуваченими у справі про вбивство політика проходять п'ятеро осіб, зокрема колишній військовослужбовець чеченського батальйону "Північ" Заур Дадаєв. Всі вони категорично заперечують свою провину, хоча на відеозаписах перших допитів Дадаєва і Губашева підсудні визнають провину і стверджують, що мотивом вбивства стали політичні погляди російського опозиціонера, а також заяви, що нібито ображають почуття віруючих мусульман.

З початку жовтня 2016 року справу розглядав Московський окружний військовий суд.

Раніше прокуратура РФ заявила про зникнення свідків вбивства Нємцова. У травні 2017 року у справі про вбивство Нємцова допитали ключового свідка.