Вчені відшукали спосіб діагностувати хворобу Паркінсона на ранній стадії
Як повідомляє Medical News, люди, які страждають від хвороби Паркінсона, втрачають клітини мозку, які продукують дофамін, субстанцію, що допомагає контролювати рухи. Нове дослідження свідчить про те, що виснаження сітківки ока може свідчити про втрату подібних клітин.
"Наше дослідження вперше демонструє зв'язок між виснаженням сітківки і відомим сигналом розвитку хвороби Паркінсона – втратою клітин мозку, що продукують дофамін. Ми також встановили, що чим тонша сітківка, тим серйозніше захворювання. Це означає, що в майбутньому неврологи зможуть виявляти це захворювання простим скануванням сітківки", - розповів один з авторів дослідження, доктор Сеульського національного університету Джі-Янг Лі.
У ході дослідження вчені вивчили дані 49 осіб, середній вік яких становив 69 років. У всіх них була діагностована хвороба Паркінсона, але вони ще не почали медикаментозне лікування. Їхні дані порівняли з даними 54 здорових людей того ж віку.
Разом з тим, вчені підкреслюють, що для підтвердження отриманих результатів необхідні подальші експерименти більшого масштабу.
Нагадаємо, що вченим вперше вдалося виростити в лабораторії штучні легені, які потім були імплантовані свиням.
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