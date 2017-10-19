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Вчені виявили на Місяці величезну печеру

Печера зможе захистити астронавтів від радіації Сонця і космічних променів
Знімки з місячного орбітального апарату Кагуя показали, що на Місяці є печера протяжністю близько 50 км.
Вчені виявили на Місяці величезну печеру Фото: Japan Aerospace Exploration Agency

Така глибока печера зможе захистити астронавтів від радіації Сонця і космічних променів, коли вони почнуть будувати базу для розвідки, повідомляє The Japan Times з посиланням на представників японського аерокосмічного агентства.

Настільки довга печера утворилася в результаті вулканічної діяльності приблизно 3,5 мільярда років тому.

Порожнеча є під пагорбами Маріуса на видимому боці Місяця. Кагуя спочатку зміг зняти вхід до печери. Потім за допомогою електромагнітного зондування вдалося вивчити її підземну структуру. Виявилося, що вона простягається на 50 км.

Нагадаємо, що дослідники вважають, що вулканічні процеси, які відбувалися на Місяці 3-4 мільярди років тому, дозволяли йому мати власну атмосферу.

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19 10 2017 09:38
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